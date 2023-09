Jaldo: “Voy a eliminar el ‘Pacto Social’; cada municipio va a manejar su propio presupuesto”

Planta estatal

“No vamos a tocar a ningún trabajador que cumpla una función”

Jaldo aclaró que cuando habla de reestructuración y de ser austero con el manejo del Estado, se refiere a cargos políticos como secretarios, subsecretarios, directores y subdirectores. “No estamos hablando de empleados de planta, de comunas y municipios. Estamos hablando concretamente de un cargo político. No vamos a tocar a ningún trabajador que cumpla una función”, aseguró. De hecho, afirmó que buscan proteger a los trabajadores estatales dado que es necesario un Estado fuerte para gestionar, pero que se debe modificar el organigrama del Gobierno.



Elecciones nacionales

“Tengo que estar preparado para gobernar con quien sea”

El gobernador, el vicegobernador y el Ministro del Interior se reunieron con intendentes para trazar las estrategias de cara a las elecciones presidenciales. En ese sentido, Jaldo afirmó que las encuestas que manejan dan al candidato oficialista Sergio Massa en el balotaje, y que su victoria sería el escenario ideal. “Tengo que estar preparado para gobernar con Milei, con Massa, con Patricia o con quien sea. Para eso tenemos que prepararnos. Me encantaría gobernar con Massa, no hay dudas, pero también tengo que estar preparado para lo que viene y tengo que saber respetar la voluntad del pueblo argentino. No hay dudas que nos vamos a poner a disposición para que el Presidente gobierne la Nación y nosotros poder gobernar Tucumán conjuntamente.



Carrera Sanitaria

"Los gremios sabían que iba a ser progresiva su aplicación”

El vicegobernador manifestó que fueron claros ante los gremios con que la aplicación de la nueva Ley de Carrera Sanitaria (N° 9.688), la cual mejorará los coeficientes salariales de los trabajadores de acuerdo a su formación académica. “Hemos sido claros y la ley lo dice: se va a ir aplicando progresivamente y de acuerdo a las posibilidades de la Provincia. Durante años han pasado secretarios gremiales de diferentes sectores sanitarios y nunca lo han podido conseguir. Manzur se comprometió y yo sacarla en la primera sesión, y así ha sido. Ellos saben que tiene un impacto financiero y presupuestario muy importante, y lo mismo aceptaron. Sabían que iba a ser progresiva”, remarcó.