“Al ‘Pacto Social’ lo usan para disciplinar intendentes y delegados comunales”

Courel remarcó que Acevedo reconoció que no hay un coeficiente o un parámetro para definir cómo se distribuyen los fondos, sino que son convenios flexibles que se otorgan según las necesidades planteadas por los intendentes. “Acevedo dijo que el reparto es arbitrario. No hay ningún criterio objetivo de reparto: ni planilla salarial, ni necesidades para obras ni cantidad de habitantes. El reparto es completamente arbitrario, por eso no es casualidad que les hayan dado más a los municipios donde encabezaban las listas de los acoples oficialistas”, indicó.