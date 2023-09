Acevedo les enrostró una deuda; los intendentes radicales la desconocen

El ministro declaró a este diario que tanto los fondos reintegrables (los que la Provincia gira para el pago de salarios y el funcionamiento de los distritos) como los no reintegrables (los que se entregan para obras públicas) se acuerdan con el gobernador en base a las necesidades planteadas por los intendentes, no por una fórmula matemática. “No es que sea un coeficiente o un parámetro coparticipable, no existe eso. Son convenios, hay flexibilidad. No hay un índice, por eso no se puede comparar ni por extensión ni por territorio. Esto es consensuado”, recalcó.