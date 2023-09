Cartas de lectores: rabia

El 1 de julio de 1974, fallece el General Perón; a los pocos días la frase “Muerto el perro se acabó la Rabia”; no pasaron dos años y sobrevino el golpe cívicomilitar más cruento de la historia de nuestra patria. En 1983 regresa la democracia y la frase fue “Nunca Más”. Cuarenta años después, se produce el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación. Un año después, año electoral la frase “Tenemos que eliminar al kichnerismo porque es una nueva ideología”, estas frases señaladas con el Nunca Más en el medio marcan una dolorosa realidad, la forma de hacer política, eliminando y fragmentando al adversario; lo primero por la vía directa: bombardeo a Plaza de Mayo, fusilamiento, desaparecidos, magnicidio; lo segundo, algo totalmente insólito, calificar al adversario de que si es o no peronista, desde un lugar en las antípodas a la doctrina peronista, son ellos los que tienen el “Peronómetro” y, lo que es peor, ahora la última, el “Papanómetro”: “Francisco fomenta el choreo porque apoya la Justicia Social”. A la política la hacemos todos y todas, todos los días de nuestras vidas, de acuerdo a nuestras creencias y convicciones (comerciantes, empresarios, políticos, periodistas, empleados privados o públicos, profesionales, etc. etc.), las cuales las ejecutarán para el bien o para el mal de los semejantes o para el beneficio propio; el tema es ¿cómo dirimimos, de qué manera es esa lucha de intereses contrapuestos? ¿De forma violenta o de forma civilizada? Si se hace como lo mencionado en primer término, ¿usando una motosierra? ¿El final será de catástrofe, habrá vencido el interés individual sobre el colectivo? Si lo hacemos de forma civilizada aunque los intereses sean muy contrapuestos, podrá irnos mejor o peor, lo que sí, no habrá, es sangre entre hermanos.