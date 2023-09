Margarita Fuentes: “Fotografiar el teatro exige una particular sensibilidad”

- Creo que sí. La fotografía pero sobre todo la fotografía de teatro requiere de una sensibilidad particular. Supongo que además te tiene que gustar, te tiene que interesar. Me parece que la teatralidad siempre me ha buscado. Cuando estudiaba arquitectura mi último proyecto fue diseñar un complejo cultural de tres manzanas en donde diseñe un teatro. Y para interiorizarme me acuerdo que fui a ver un par de obras. Una fue en una sala de teatro frente a la plaza Yrigoyen. Con el tiempo supe que actuaba Juan Tríbulo y Elba Naigeboren . La obra que me voló la cabeza por el uso del espacio fue dirigida por Ricardo Salim ‘Orlando Furioso’. Por el 93 comencé a hacer el curso de fotografía de la facultad de artes. Al cabo de un año empecé a hacer fotos de los procesos de trabajos que en ese momento desarrollan los estudiantes de artes (Tenor graso), de teatro Verónica Pérez Luna, Sandra Pérez Luna y Jorge Pedraza que luego fue el grupo de Manojo de Calles en ese momento se estaba formándose. ¿Vos te imaginás? He asistido a fotografiar a un grupo con una poética y una sensibilidad muy particular. Me acuerdo que en La Zona fotografié ‘Mirando la luna’ y me costó dormir esa noche, volví muy emocionada. La sensibilidad sí es como un requerimiento porque hay que estar muy compenetrados y dejarse llevar. Hay que seguir la trama yo no dejo de mirar por el visor casi nunca.