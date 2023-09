Cartas de lectores: servicio de taxis

La polémica por el funcionamiento de Uber en la provincia, cuya utilización se prohíbe por ahora por considerarlo ilegal, desembocó en una serie de expresiones de distintos sectores políticos, a favor y en contra. Nada nuevo desde este sector: críticas, reclamos, opiniones desde una postura de ciudadano común (aparentemente no la tienen clara desde su función). O sea, lo expresé en otra ocasión: nada que nosotros no podamos discutir en la mesa de un bar. Particularmente me llamó la atención lo expresado en el Concejo capitalino desde diferentes líneas políticas. Lo de siempre: crítica y condena feroz al intendente -” la situaciòn de los taxis es desidia (control del Ejecutivo municipal) “-; a organismos -”Suttrapa ha fracasado”-; a instituciones -”el Estado no se hace cargo”-. La pregunta que nos hacemos (permítanme la licencia de hablar por otros) es: ¿y ustedes no son de la partida? Es decir, ¿su función sigue limitándose a sentirse con derecho a señalar los errores y falencias de los otros? Insisto: siguen sin interpretar el grito de las PASO. La impotencia de la ciudadanía de no observar en las decisiones “políticas”: conocimiento, capacidad, idoneidad, creatividad, propuestas, negociación con sus pares para impulsar en otros órdenes del sistema cambios y mejoras. Sólo el lamento constante: “ no tenemos injerencia, no nos escuchan, no nos atienden, es competencia del Ejecutivo”... etc. etc. Ahora quizás ¿entienden por qué la propuesta de un candidato a presidente de recortes en cargos políticos que para él no tienen sentido porque no cumplen bien sus funciones, fue escuchada y apoyada con el voto? Porque es notorio que el bienestar de la sociedad no está siendo un objetivo... sí el conservar un cargo que otorga poder, medios económicos, muchas facilidades a las que el ciudadano no tiene acceso, etc. Viene al caso preguntarse cómo se aplicaría la frase de Maquiavelo en este tema: “las minorías no tienen sitio cuando las mayorías tienen dónde apoyarse”. Creo, particularmente, que tenemos demasiadas minorías interesadas en sus propios beneficios... y a nosotros, cada vez se nos corre más el punto de apoyo... diluyéndose paulatinamente.