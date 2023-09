Un padre más: Messi fue espectador de lujo de un entrenamiento de su hijo

¿Cuándo vuelve Lio?



Messi no estuvo presente en el último compromiso del Inter Miami, que cayó 5-2 ante el Atlanta United, por la fecha 32 de la MLS. A falta de seis fechas para el final, los dirigidos por Gerardo Martino se encuentran a siete puntos de la zona de repechaje para los Playoffs, aunque tienen dos partidos menos que el DC United, equipo que se encuentra en la novena posición.



“Era imprudente que jugara”, señaló Martino en conferencia, asegurando que tanto el capitán de la Selección Argentina como el español Jordi Alba “están con una fatiga muscular y se corría un riesgo de tener peores consecuencias“.



El próximo compromiso del Inter Miami será el miércoles, a las 20:30, cuando reciba a Toronto FC, y aún no está confirmada la presencia de Messi. “Se verá con el correr de los entrenamientos, no hay urgencias. Si está bien y confiado, puede llegar a estar. Si no, esperará unos días más”, argumentó el “Tata”.