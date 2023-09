La misa de hoy: el perdón ilimitado

“Entonces, acercándose Pedro, le preguntó: Señor; ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano, cuando peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le respondió: No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso el Reino de los Cielos viene a ser semejante a un rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Puesto a hacer cuentas, le presentaron uno que le debía diez mil talentos. Como no podía pagar; el señor mandó que fuese vendido él con su mujer y sus hijos y todo lo que tenía, y así pagase. Entonces el servidor; echándose a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo y te pagaré todo. El señor; compadecido de aquel siervo, lo mandó soltar y le perdonó la deuda. Al salir aquel siervo, encontró a tino de sus compañeros que le debía cien denarios y, agarrándole, lo ahogaba y le decía: Págame lo que me debes. Su compañero, echándose a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor lo que había pasado. Entonces su señor lo mandó llamar y le dijo: Siervo malvado, yo te he perdonado toda la deuda porque me lo has suplicado. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo la he tenido de ti? Y su señor; irritado, lo entregó a los verdugos, hasta que pagase toda la deuda. Del mismo modo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano.» (Mateo 18, 21-35)

I.¿Cómo puede un hombre guardar rencor y pedir la salud al Señor? (Eclo 27, 33; 28, 1-9) Dios concede su perdón a quien perdona. La indulgencia que empleemos con los demás es la que tendrán con nosotros. Ésta es la medida. El Señor con su Muerte en la Cruz nos ha hecho a todos los hombres y ha saldado el pecado de todos. Jesús le contesta a Pedro cuando le pregunta si debe perdonar hasta siete veces a su hermano que le ofende: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete (Mateo 18, 21-35). Para perdonar de corazón, con total olvido de la injuria recibida, hace falta una gran fe que alimente la caridad. Por eso las almas que han estado muy cerca de Cristo ni siquiera han tenido necesidad de perdonar porque, por grandes que hayan sido las injurias, las calumnias, no se sintieron personalmente ofendidas, pues sabían que el único mal es el mal moral, el pecado; las demás ofensas no llegaban a herirles. Examinemos si guardamos en el corazón algún agravio, algo de rencor por una injuria real o imaginaria, si nuestro perdón es rápido y sincero, y si pedimos al Señor por aquellas personas que, quizá sin darse cuenta, nos ofendieron.

II. A veces son cosas pequeñas las que nos pueden herir: un favor que no nos agradecen, una recompensa justa que nos es negada, una palabra desagradable que nos llega en un momento de cansancio… Otras pueden ser más graves: calumnias sobre las personas que amamos, interpretaciones torcidas de aquello que hemos procurado hacer con rectitud de intención… Sea lo que fuere, para perdonar con rapidez, sin que nada quede en el alma, necesitamos desprendimiento y un corazón grande orientado a Dios.

El perdón cristiano y, cuando sea necesario la defensa justa y serena de los propios derechos o los de aquellos que nos están encomendados, servirán para acercar a Dios a quienes hayan podido cometer injusticias. Hemos de esforzarnos a imitar al Señor que está dispuesto a perdonar todo de todos. Mal viviríamos nuestro camino de discípulos de Cristo si al menor roce con los que convivimos se enfriase nuestra caridad. Algunas veces bastará con sonreír o devolver el saludo. Las pequeñeces diarias no pueden hacernos perder la alegría, que debe ser algo habitual y profundo en nuestra vida.

III. Debemos perdonar siempre y todo porque es mucho –sin medida- lo que Dios nos perdona. De ahí que sólo sepan perdonar las almas humildes, conscientes de lo mucho que se les ha perdonado. En el sacramento de la penitencia, el Señor nos concede su perdón de modo muy personal. ¡Qué gran escuela de amor y generosidad es la Confesión! Pidamos a la Virgen nos ayude a aumentar el espíritu de desagravio y de reparación por las ofensas al Corazón misericordioso de Jesús.