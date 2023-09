Entrevista a Alberto Rojo: “Soy un feliz insatisfecho”

El hombre Catedral. Eso se me figura Alberto Rojo, físico cuántico, divulgador científico, músico, escritor, dibujante. Claro, eso si entendemos la idea de Catedral como el anhelo difuso de abrazar el todo. De ponerse de puntitas para alcanzar el cielo gnóstico. O si lo suyo no es la Edad Media. Alberto Rojo es un hombre renacentista, como una especie de Vitruvio extendiendo sus brazos hacia la creación. Residente en Estados Unidos hace muchísimos años, estos no fueron suficientes como para dejar atrás el cantar y los modismos tucumanos que estudia con rigor lingüista (¿te diste cuenta que en Tucumán hay dos tipos de qué? Uno se usa delante de la frase y otro al final, afirma sesudo). Menos para olvidar el olor de los azahares y el de los geranios que embalsamaba, en el verano ardiente de Tucumán, el patio de su profesora de piano. Esas flores son mi magdalena de Proust, sostiene. Me hundo en Google soslayando nuestra amistad de 15 años hecha de quebradas y mesetas. La profusión es total: Alberto Rojo en modo científico y en tête à tête con Jorge Lanata hablando sobre el valor del Conicet o explicando las ondas de luz y sonido en el Canal Encuentro con la pasión de un cruzado. Asoma ahora un Rojo en la boca de su amiga Mercedes Sosa cantando “Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya formas, mil estrellas, que haya un sol”. Todo un himno al asombro, cualidad sine qua non del explorador. Hay también un Alberto para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero y es el que sale a croquizar el afuera: un barista de New York, un puente de Ann Arbor, una dama desconocida con chal en un avión, Pedro Aznar, un músico de Manhattan, una callecita de Posadas, Guillermo Roux, la Iglesia de La Merced de Tucumán. Y el adentro: una taza, su mujer con foulard, su hija tomando mate, otra vez su mujer. Infinitos universos paralelos atrapados en su mirada aguda. Como si su vida fuese un juego cuántico en el que navega con la placidez de un pez de muchos mares. Y hablando de Roma, Alberto Rojo es tal vez el primero en haber advertido la intuición cuántica en Jorge Luis Borges. “Borges fue el primero en hablar indirectamente de física cuántica en el jardín de senderos que se bifurcan”, me dice. Entonces recuerdo una anécdota que ubica el 9 de Julio de 1985 al joven Alberto frente al maestro en el hotel Dorá donde solía comer siempre un monacal plato de arroz y acompañarlo con vino. “Ustedes los científicos tienen mucha imaginación”, le propinó como respuesta de J.L.B cuando Rojo indagó sobre la posibilidad de que el maestro tuviese conocimientos de física cuántica previos a la escritura del cuento.