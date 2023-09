Una familia necesitó $ 130.590 para no ser indigente

En el caso de la Canasta Básica Total se incluye la CBA más bienes y servicios no alimentarios, como vestimenta, transporte, educación, salud, entre otros, sin contar el alquiler, la suba del 14,3% en agosto significó para una familia tipo (4 integrantes) la necesidad de tener un ingreso de $ 284.687 para no ser pobre. Para el caso de familias con tres integrantes estos valores se ubicaron en los $ 226.644, y si son cinco integrantes, $ 299.428. Estas mediciones se incrementaron un 137% de forma anual. El CBA índice mide el umbral de la pobreza, por lo tanto un adulto necesitó en agosto $ 92.132 para no ser considerado pobre.