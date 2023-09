“Tucumán tiene una potencialidad científico-tecnológica muy fuerte”

Recursos

Por su parte, Garmendia destacó la necesidad de expandir los nodos de incubación del INTA. “No estamos inaugurando un espacio físico, sino que vamos a poner recursos económico-financieros, recursos humanos, que siempre es lo más importante para poder conducir, trabajar y avanzar en esto”, afirmó. En referencia a la vinculación como base de esta propuesta, explicó que no se lo hace de manera aislada, sino que ya otros organismos nacionales lo están trabajando. “La idea es empezar a articular para tener una sinergia territorial que permita poder escalar estas cosas. Tucumán tiene una gran potencialidad científico-tecnológica muy fuerte para el desarrollo de empresas de base tecnológica. Acá están compañeros de instituciones como Conicet y Proimi que nos acompañan con una capacidad instalada muy importante. Tenemos grandes potencialidades y como INTA queremos poner nuestro grano de arena en trabajar y estructurar eso. Pero no va a servir si no lo aprovechan quienes están en el territorio, las organizaciones, pequeñas empresas, la gente que genera mano de obra de calidad, registrada, que permite el desarrollo de las personas”, dijo.