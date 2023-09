Qué hay para hacer este sábado en Tucumán

Teatro musical

Continúan las novenas jornadas nacionales de teatro musical, organizadas por Fundae y la escuela tucumana Chapeau, con el propósito de ofrecer capacitaciones para los alumnos tucumanos que se preparan para la escena y shows a público. En este segundo aspecto, esta noche a las 21 en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) se presentará la obra “A.K.A. Also Known As (también conocido como...)” que narra la historia de Carlos, un adolescente adoptado de forma irregular en el extranjero por padres argentinos y criado bajo todos los cuidados de la clase media, con mucho amor, respeto y sinceridad. Son una familia “normal” y el hecho de la adopción, carece de relevancia dentro del núcleo familiar. “Carlos conoce a una joven, Vicky, se enamoran y se inician sexualmente. Todo va bien, pero la familia de la joven, tras conocer el encuentro con él, arremete una denuncia judicial ¿Por qué? Porque Carlos tiene otro color de piel. Y es una justicia asociada al poder aristocrático la que le da curso a la causa llevando a juicio a Carlos y a su familia. En ese trayecto, su origen oculto comienza a problematizarse y a develar informaciones que hasta entonces él no conocía, poniéndolo frente a frente con la construcción y desconstrucción de su propia identidad. De eso va la obra; de la identidad, de la diferencia entre lo que sentimos que somos y lo que determinan los otros que debemos ser. ¿Somos quienes sentimos que somos?, o quien la gente cree que somos?”, se plantea en la trama. La puesta ganó dos Premios Hugo del Teatro Musical Nacional: a la mejor adaptación del libro y traducción de letras para Daniel J. Meyer y Gastón Marioni (director de la obra) y a revelación masculina para su protagonista, Lucas Pose.