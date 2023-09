Los radicales avanzan con su estrategia de llegar a la Justicia Federal

Los radicales entienden que con las cifras que se conocieron del reparto de dineros no sólo se los discrimina a ellos, sino también a algunos intendentes peronistas. Indicaron que los dichos de Jaldo serán incorporados a los trabajos que están haciendo, así como lo que expresó el ministro del Interior, Miguel Acevedo, quien reconoció que no existe un coeficiente para la distribución de fondos. Dijo que los dineros reintegrables se acuerdan con el gobernador, garantizando salarios y servicios. “No es que sea un coeficiente o un parámetro coparticipable, no existe eso. Son convenios, hay flexibilidad. No hay un índice, por eso no se puede comparar ni por extensión ni por territorio. Esto es consensuado”, recalcó.