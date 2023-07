Antes que cambiar el Pacto Social miran la Ley de Coparticipación

El 12 de enero de 2000, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 37/3, del Ministerio de Economía de la provincia -por entonces, a cargo del ex mandatario y ex senador José Alperovich-, el ex gobernador Julio Miranda aprobó el modelo de contrato del “Pacto de Saneamiento y Paz Social”, que iba anexado al documento. “El Poder Ejecutivo remitirá al municipio los fondos suficientes para garantizar el pago de sueldos de los trabajadores municipales hasta la categoría...”, decía el artículo 1.