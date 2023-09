Turf: elegir una buena largada es clave

“En el sorteo me tocó la última bolilla, por lo que me tocó elegir el número de gateras que no querían los otros. Tuve un poco de suerte porque justo quedó libre uno de los lugares que yo pretendía, que era el 9. Creo que ya comenzamos bien”, contó César Assad, entrenador de Pertinax Joy, que se perfila como uno de los principales animadores de la competencia de 2.200 metros. “La idea siempre fue que Pertinax Joy largue por más de media cancha, porque pienso que de esa forma puede correr más libre, sin arriesgarnos a tener algún contratiempo en los primeros metros”, agregó “Rulo”, que confía plenamente en las chances del zaino del stud “Don Valiente”.