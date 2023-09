Amenazas de bomba: “Estoy detenida sólo por tener una red wifi a mi nombre”

Luego de que ordenaran su detención, la mujer acreditó que padece cáncer de piel, pero ni siquiera así se libró de la preventiva. Sí consiguió que el juez Zottoli ordenara que termine de cumplir su arresto en un hospital. “Los primeros días tuve que dormir en un sillón en la sede de Delitos Telemáticos (por falta de cupos); tengo que aclarar que me trataron excelente, pero no es un lugar adecuado. Después, por mi condición, ordenaron mi internación... estoy ocupando una cama en un sanatorio que otras personas necesitan, no yo”, agregó.