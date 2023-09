Mundial de Rugby: 2.000 hinchas para apoyar a Los Pumas

“Más que sensación de derrota, tenemos esa sensación de frustración por no haber podido plasmar todo lo que veníamos practicando o ensayando”, analizó Felipe Contepomi, asistente del head coach Cheika. “Ahí está donde tenemos que preguntarnos el por qué; por qué no lo pudimos hacer -agregó-. Cada uno tendrá razones individuales, y hay razones grupales también, y debemos trabajar sobre eso. No dudamos de la preparación que venimos haciendo. No es que de un día para el otro todo lo que hicimos no sirve. Para nada. Estamos confiados en que venimos haciendo una muy buena preparación; falta ver cómo hacemos para llevar eso a la cancha”.