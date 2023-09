Con la derogación de la ley, ¿se puede tomar un Uber?

Luego de que el vicegobernador a cargo del poder Ejecutivo de Tucumán, Osvaldo Jaldo, firmara la derogación de la ley que regulaba el servicio del transporte privado a través de plataformas electrónicas, estas aplicaciones, con Uber como la más reconocida, quedaron prohibidas en Tucumán; esto no significa, no obstante, que no puedan utilizarse.