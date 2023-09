Derogan la ley que habilita las apps de transporte: tranquilidad para taxistas y disgusto para Uber

El gobernador electo admitió que “seguramente los dueños de taxis tendrán que hacer un esfuerzo de mejorar su servicio”, ya que consideró que “si el usuario se está quejando, se estará quejando con razón”. Sin embargo, puntualizó que “no por eso podemos permitir que haya vehículos que levanten gente a través de una plataforma con autos no identificados, no controlados, y con choferes no identificados”.