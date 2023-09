Según Uber, más del 10% de los viajes realizados en Tucumán fueron completados por taxistas

El presidente de la comisión de Obras, Servicios Públicos, Viviendas y Transporte, Tulio Caponio (FdT), consideró que si no se le da un marco legal a la plataforma hay una competencia ilegal con los taxis. “Nos guste o no, tienen que cumplir la normativa y pagar impuestos. Con la plataforma eso no existe y no podés competir con ello”, expresó a LA GACETA.