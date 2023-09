Protesta de Taxistas: Osvaldo Jaldo dijo que "Uber es ilegal" y advirtió que habrá sanciones

Jaldo también habló sobre la mejora del servicio de parte de los taxistas, pero eso no puede permitir que haya vehículos que levanten gente a través de una plataforma con autos no identificados y choferes no identificados. "No podemos permitir eso en Tucumán y en el caso de que se encuentre una persona, no hay duda que será sancionado", advirtió. Mirá la conferencia de Jaldo en la Casa de Gobierno.