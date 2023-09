Los taxistas autoconvocados volverán a protestar mañana en distintos puntos de Tucumán

La protesta no se levanta

Analía González, referente de los taxistas autoconvocados, ratificó a LA GACETA este martes a la noche que la medida de fuerza no se levanta (versión que, según González, hizo correr una persona que nunca asistió a las reuniones ni compartió experiencias con los autoconvocados). "Quiero dejar claro que continuamos con las medidas de protesta", dijo.

"No hemos levantado el paro y mañana estaremos cortando rutas en toda la provincia, tal como estaba previsto. No hemos llegado a ningún acuerdo con el gobierno, no hemos sido convocados ni contactados de ninguna manera", dijo.