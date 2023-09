Video: el momento en el que un niño con autismo habló por primera vez y emocionó hasta las lágrimas a su mamá

Qué es el autismo no verbal

Uno de los aspectos más extraños del autismo no verbal son las preguntas de los profesionales sobre por qué estas personas no pueden usar el lenguaje hablado. Es especialmente desconcertante porque bastantes personas no verbales en el espectro pueden y eligen comunicarse utilizando el lenguaje de señas, pictogramas y una variedad de herramientas digitales.