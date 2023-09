Cuáles son las condiciones que puso Javier Milei para participar en los debates presidenciales

Las condiciones que puso Javier Milei para estar en los debates

Según consigna Letra P, Javier Milei no recibió de buena manera que el reglamento de los debates obligue a tomar decisiones por consenso entre los candidatos y, si no es posible, autorice a la Cámara Electoral a fijar condiciones por su cuenta. Milei no está dispuesto a llegar a esa situación, si siente que las reglas del juego lo perjudican. Para evitarla, le encargó a su hermana conseguir pautas claras para los dos temas que más lo incomodan: la modalidad que se usará para que los candidatos realicen repreguntas y la incorporación de las consultas de la ciudadanía, una de las novedades que tendrán los debates.