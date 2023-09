Los misterios de Egipto se revelan a través de sus danzas

- Vamos a interpretar diez danzas típicas. Son diez cuadros que representan todas las regiones de Egipto. Si tomamos el mapa del país, se baila desde Alejandría hasta Luxor y Asuán, que es límite sur, con Sudán. Como Ahmed no habla español, con dos chicas más nos turnamos en las clases para traducirlo. Las chicas cumplen, no faltan, están preparando el vestuario. Un problema fue que al no poder traer vestuario de Egipto tuvimos que adaptar ciertas telas que aquí no hay; fue todo un trabajo de buscar materiales semejantes, y nosotros estamos produciendo el vestuario.