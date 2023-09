Daniel Grinbank: “En Argentina cuando creés que lo habías visto todo, aparece una nueva sorpresa”

“No, no va a funcionar. No veo ningún potencial en este demo que me hicieron llegar. (…) Su estética es demasiado grotesca, me parece una imitación burda de The Cure. Sin embargo, el tiempo pondrá las cosas en su lugar y me va a confirmar que me estoy equivocando. De manera grosera. (…) tiene que ver con la locura en la que estamos inmersos con mi equipo que no paramos de trabajar. Estamos sacados. Y eso, por momentos, me hace perder el foco. No estoy pudiendo detectar todo el talento que hay en este trío, el potencial enorme del cantante que, me dicen, además es el que compone las canciones. Sí, me acabo de morfar firmar a Soda Stereo”.