Abierto del Norte: dejó el fútbol para disfrutar del golf

A pocos minutos de iniciar su camino en el Abierto del Norte y enfocado en alcanzar un buen rendimiento, Joaquín Córdoba transmitía entusiasmo. Oriundo de Villa María (sí, es cordobés), a los 21 años disfruta cada paso que da y no se arrepiente de haber cambiado el fútbol por el golf. A pesar de que son dos deportes completamente diferentes, en los fairways encontró todo lo que buscaba.

“Hasta los nueve años jugaba al fútbol como arquero, pero me frustré. No me llamaba del todo la atención y me decidí por el golf”, explicó en diálogo con LA GACETA. “Jugaba en el club Porvenir, de Villa María. Siempre fui muy competitivo, entonces me metían un par de goles y me enojaba. Además, el grupo con el que estaba se deshizo y muchos de mis amigos se cambiaron”, agregó el representante de la Federación Cordobesa, que ya se consagró campeón por equipos en el Internacional de La Cumbre y culminó segundo en el Abierto del Jockey Club de su provincia.

A pesar de que ya no tiene minutos dentro de una cancha de fútbol, Joaquín sigue los partidos de River gracias a la pasión que le inculcó su abuelo Ángel. “No hablamos mucho sobre el equipo porque se pone mal. Es muy fanático”, reveló.

Quien lo adentró en el mundo del golf fue su papá, Mario. “Siempre me decía que hiciera lo que me gusta. Él ya estaba jugando al golf como profesional y también es entrenador. Pero cuando era chico lo único que me gustaba era el momento en el que había muchas pelotas en el piso”, advierte.

Junto a su hermano dejaron el fútbol por un deporte que ya se volvió familiar. Tal es así, que al asistir a una de las prácticas de su papá en Bell Ville conoció a su novia, Candela López: “nos fuimos conociendo en el entrenamiento, salimos a tomar un helado y surgió el amor. No me lo esperaba y ahora nos aconsejamos mutuamente al jugar”.

Si bien su mamá Lorena todavía no se acostumbra, Córdoba espera vivir del golf. “Espero que se dé. Me entreno todos los días para eso”, destacó el golfista que en 2019 logró el primer lugar del ranking M18.