Golf: cima compartida en el inicio del Abierto

“Lo tomo como una buena práctica, un día distinto. La verdad es que es nunca jugamos con frío y lluvia en Tucumán”, le dijo Ledesma a LA GACETA apenas finalizado su recorrido, que compartió con otras dos figuras locales: Augusto Núñez y Andrés “Pigu” Romero. “Por cómo jugué, el clima no me afectó. Pero el campo está más largo, los greens un poco más fáciles, lentos y blandos. Eso ayuda un poco también al score”, analizó Ledesma, quien aspira a conquistar su primer Abierto del Norte. “No lo jugué muchas veces, no tuve la posibilidad. Pero sí, obviamente que jugar en casa y ganar acá sería lindo”, anticipó.