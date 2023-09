Suspendieron a 60 choferes y se podría concretar un paro el día de la llegada de Massa

El representante sindical anticipó a la vez que este viernes -día en que está prevista una visita del candidato a presidente Sergio Massa- se podría llevar adelante un paro de trabajadores, en caso de que no se acrediten los haberes correspondientes a agosto. "Si los compañeros no perciben los salarios como corresponde, en tiempo y forma, no nos queda otra alternativa", afirmó González a "Buen Día", el noticiero de la primera mañana de LG Play.