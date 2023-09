La punta de un iceberg de acoso y violencia

Ante situaciones como la planteada, no se debe desestimar la voz de ninguna de las víctimas, ni tomar lo sucedido como un hecho aislado, ni aceptar argumentos de dispersión que no dejan de ser una táctica para evitar la culpabilidad. Que las víctimas tarden en procesar experiencias de acoso y violencia laboral no disminuye la gravedad de la situación.