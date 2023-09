A las 14 prendete a la fiesta solidaria que reúne a los tucumanos

Las instituciones que recibirán el generoso aporte del Ramonazo son, entre otras: Appacet (Asociación Protectora al Paralítico Cerebral de Tucumán), Agrupación Los Salvajes, Down Is Up Tucumán Asociación Civil, Fundación ANIA (Ayuda para Niños con Autismo), Cooperadora Hospital de Clínicas Dr. Nicolás Avellaneda, Los Soñadores de la Vida, Comedor Rayito de Luz, Fedeh (Fundación para el Estudio y Lucha de Enfermedades Hemato-Oncológicas) y Alas Solidarias, (rondas de comidas a personas en situación de calle y otras actividades).