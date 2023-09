Se diagnostican más de 1.000 casos de leucemia linfocítica crónica por año en Argentina

La LLC no tiene cura, pero el tratamiento actual ayuda a controlar la enfermedad durante largos periodos de tiempo. Suele desarrollarse lentamente y la mayoría de los pacientes tiene un período de “espera en observación” o “vigilancia activa”, durante el cual no requiere tratamiento, pero se los monitorea para verificar que la enfermedad no esté progresando. Alrededor del 30% nunca necesitará tratamiento; el resto lo iniciará en algún momento, ya sea tras el diagnóstico o cuando el médico tratante lo determine a partir del seguimiento de su evolución.