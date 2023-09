Frutilla: Tucumán pisa fuerte en la Argentina

- Desde el punto de vista fitosanitario, en algunas fincas se registraron problemas de mortandad de plantas muy por encima de lo aceptable durante los dos primeros meses postrasplante. Esto se debió a enfermedades de corona, fundamentalmente, según el diagnóstico realizado por INTA Famaillá de las muestras enviadas por los productores. Un temporal de varios días de lluvia copiosa en julio, atípico para Tucumán, afectó el 100% de la producción de ese período y de la semana posterior, y ocasionó severas pérdidas de fruta, tanto por el daño directo por lluvia como por la fuerte incidencia del patógeno Botrytis -el más agresivo del cultivo-, causante de la enfermedad moho gris. Altas tasas de infección de este patógeno se presentan cuando la temperatura se ubica entre los 15° C y los 25° C, la humedad relativa supera el 90% y las lluvias son de al menos 1 mm durante dos días consecutivos. La hoja no debe permanecer mojada por más de seis horas.