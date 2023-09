La emotiva historia de unión y lucha de Silvina Luna y su hermano Ezequiel

“Yo lo único que quiero tener en la cabeza ahora es a mi hermana. Te pido por favor que le pidas disculpas a todos los que me escribieron pero estoy con la cabeza solo en Silvina. Por eso, no quiero ni pelear ni agradecer ni nada, porque me voy a concentrar en cuidar a Silvina”, decía Ezequiel Luna semanas antes de la muerte de su hermana.