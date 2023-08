“Totó”, la pieza clave para esclarecer el homicidio de Ostriz

Hace exactamente dos semanas, cuando las autoridades buscaban al joven, fue entrevistado por personal de la fiscalía de Delitos Complejos que conduce Mariana Rivadeneira. “Lo dejé allí y me fui a la peluquería. Durante el viaje Lautaro iba mensajeando por celular, pero no sé con quién. Creo que en los mensajes nombraba a un tal Cristian Leal, vi de reojo y me pareció eso. Pero no hablamos nada durante el trayecto”, declaró. Tres días después, la persona que el testigo mencionó terminaría confesando todo.