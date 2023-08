Murió Hernán Terranova, ex participante de Cuestión de Peso: sufría depresión y obesidad

Luego vinieron los mensajes de despedida de sus otros ex compañeros. “No se qué paso, pero la obesidad mata. Un abrazo a toda la familia y fuerzas. QEPD”, expresó Marcos Rodo. Quien también se volcó a las redes fue José ‘Chipi’ Fernández, también recordado por ser parte de un segmento de Policías en acción, quien luego de un accidente con su moto no dejaba de preguntar por su hija, Candela: “Terra querido LPM, qué desgracia. Hace unos meses te estaba buscando para ver cómo andabas y me despierto con esto. Saludos desde donde estés, papá. FALSO GORDO, como me decías”.