Condenaron a un menor por un asalto en un fallo basado en la neurociencia

Tras la sentencia, el magistrado ordenó reglas de conducta: “(a) Asistir a la escolaridad, debiendo avanzar en la medida de sus capacidades. La presente regla deberá ser cumplida en la escuela o establecimiento educativo más cercana a su domicilio; (b) Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas; (c) Fijar residencia, (d) Continuar procurándose actividad laboral y en su caso, de no ser así, ocupar su tiempo libre en programas ejecutivos que tengan como objetivo la inclusión social del joven; (e) Abstenerse de relacionarse con las víctimas, sea por contacto físico o virtual (redes sociales, etc.). (f) La prohibición de portar cualquier tipo de arma de fuego propia o impropia, sin que sea necesaria la acreditación de aptitud de disparo de arma o su munición”.