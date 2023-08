Nueva gestión en la capital: Rossana Chahla anticipó que hará recortes en la estructura de la Municipalidad

Y en línea con la actualidad del municipio, dijo que su gestión no responderá a las prioridades que la intendencia saliente de Germán Alfaro. “Trabajamos para adelante, con nuestra planificación, no tiene que ver con lo que estaba planificado. Comienza una nueva planificación estratégica, donde vamos a ser muy rigurosos con todo lo que tiene que ser servicios de municipio. No tenemos que perder de vista eso; el servicio de municipio es alumbrado, barrido y limpieza, y es lo que pide la gente”, sintetizó.