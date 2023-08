Dólar soja 4: estas son las claves de las medidas que buscan beneficiar a los productores

"Sería una especie de nuevo dólar soja, pero está vez el incremento en lugar de generarlo con el Banco Central pagando más, se genera con el exportador liquidando al dólar libre (contado con liqui). Esto no generaría mayor acumulación de divisas, porque ese 25% se va al mercado privado, no lo compra el Central Si ayudaría a generar oferta de dólares en el mercado libre, lo que podría contribuir a bajar la brecha, no sé en qué medida", precisó.