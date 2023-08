Horóscopo: cómo será la última semana de agosto para cada signo del zodíaco

Géminis. Calma, tranquilidad y serenidad. Piensen dos o tres veces lo que vayan a hacer y cómo lo harán. Semana de mucho trabajo y esfuerzo. Tres golpes de suerte. Lleguen a acuerdos, reconcíliense con situaciones del pasado, con la familia o con sus ex. No sigan cargando situaciones que ya quedaron atrás. Mejoren hábitos, crezcan espiritualmente y traten de tener más ilusiones en la vida. Cuiden el dinero y paguen lo que corresponde. No se traicionen a ustedes mismos, no saboteen su felicidad y si llega la persona adecuada, sean felices.