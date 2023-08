Martino: “Messi llegará bien a las Eliminatorias”

Por otro lado, “Tata” reconoció el fenómeno que representa la llegada del ex Barcelona al fútbol norteamericano, y que por eso entiende la expectativa que despierta su presencia en cada estadio que le toca visitar. De hecho, los fanáticos que estuvieron en el Red Bull Arena de Nueva Jersey le pidieron que pusiera a Messi desde el inicio del partido. “Entiendo el deseo de la gente de verlo jugar, en todos los lugares nos pasará esto. Nosotros no nos podemos separar del plan e hipotecar el físico de ‘Leo’ porque no estamos para reventar al jugador. No tengo que pedir disculpas a la gente, pero entiendo las exigencias”, explicó.