Tras las huellas de los hermanos Grimm

- Al surgir las primeras civilizaciones sedentarias, los cuentos poseían una función práctica: con ellos se lograba advertir sobre los peligros que había en el entorno y los tabúes. En la época medieval también tenían una lógica, pensemos en el relato de “Caperucita” y la lección de no visitar los bosques desprevenidos; en Francia del siglo XV / XVI era un hecho real que haya lobos merodeando por los poblados. Los cuentos de hadas no apuntaban a adoctrinar a la población, sino a darles enseñanzas de vida. Asimismo, los cuentos populares suelen testimoniar el triunfo de los débiles e inocentes. Un hombre pobre que escucha la historia de “El sastrecillo valiente” (con un trabajador cualquiera que vive grandes aventuras y se termina casando con una princesa) puede acceder a una fantasía que trae alivio. Las fantasías que ofrecen estos textos sirven para creer que hay un mundo mejor o que nuestra existencia tiene sentido; los cuentos son una lucha por el significado. Habremos atravesado décadas, siglos, no obstante, las problemáticas que trae la vida, la muerte y el amor nunca desaparecerán, por eso la esencia de los cuentos se mantiene vigente.