Fiesta Provincial de Teatro: los criterios y las miradas del jurado al ver una obra

En esa línea, los jurados alertan sobre riesgos a futuro. “Está en riesgo todo lo logrado en estos 26 años, tanto en financiamiento de la actividad como en el peso simbólico de las realizaciones teatrales en una comunidad; pero esto último no alcanza si no hay aportes para el teatro. La lógica centralista de no ver las múltiples realidades puede volver, como ya nos pasó”, afirma Katz. Minatti agrega: “nos costó muchísimo llegar a tener un INT y hay que defenderlo”.