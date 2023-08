Fiesta de Teatro: encuentros para desentrañar los rincones de la creación

- Mirá voy a hacer un análisis que tiene que ver con lo político, con el diario del lunes. Me parece de una obligación honesta y como activista cultural, creo importante sentar precedentes sobre varios temas; en realidad son disparadores que no tienen una respuesta certera pero que nos obligan a reflexionar en el lugar donde estamos: ¿A quién y a dónde llegamos con nuestro trabajo? ¿Quien es nuestro público? ¿Cómo sostenemos una identidad regional? ¿La profesionalización de la que tanto se habla repercute positiva o negativamente en este proceso? ¿Cómo sostenemos cuando los gobiernos no acompañan? ¿Cómo defendemos nuestra labor en relación al avance de los tiempos del no encuentro? ¿De qué hablamos cuando hablamos de federalismo? ¿Cual sería nuestra identidad regional? Y de esta manera hay un sinfín de interrogantes y respuestas; un sinfín de maneras de entender el NOA, su crecimiento por etapas que a veces no lleva un sentido de la linealidad sino solamente responde a procesos centralistas. Estamos en un lugar de crecimiento, eso sí, pero hay una importante cuestión que tiene que ver con la soberanía teatral que no está siendo analizado.