El Cuarteto de Nos analiza las manchas de un test famoso en Tucumán

- No lo había escuchado (ríe), lo cierto que sentimos es que al no usar ritmos propiamente uruguayos en canciones, puede ser que nos digan que no somos tan uruguayos como otras. Ahora, al recorrer toda América Latina y España, es muy común ser considerada tanto una banda extranjera como local en cada país. Nos gusta recorrer ciudades donde, a veces, ni siquiera los músicos nacionales van. Está buenísimo.