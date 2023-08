Bullrich alineó la tropa de JxC y mostró volumen político

Bullrich expuso que deben diferenciarse de Sergio Massa (UP) y de Milei. “Ojo con pensar que hay que discutir con otro candidato. Con la gente hay que hablar de lo que hizo el kirchnerismo”, advirtió. Y acotó: “nosotros no le regalamos el poder a nadie para que esté dos meses y regrese el peronismo. No seamos boludos”.