“Las organizaciones sociales no están llamando a saqueos ni generando un clima de destitución”

“Algunos aprovechan para criminalizar nuestra lucha. Venimos reclamando a los gobiernos provincial y nacional respuestas que no dan. Hay intereses políticos y agitan ciertos miedos, pero no estamos en esa situación. Sí vemos que hay falta de respuestas y que el Gobierno nacional prioriza los empresarios y el pago de la deuda externa, mientras que los sectores populares no tenemos respuestas”,