Acusaciones políticas y denuncias judiciales a raíz de los saqueos

“La delicada situación económica y social (del país no) justifica que se cometan actos delictivos, más aun cuando la motivación de muchos de ellos no es la necesidad, sino la mera vocación de generar temor y desorden”, afirmaron las autoridades de la Cámara Argentina de Comercio. “La Nación no puede ser rehén de pequeños grupos de inadaptados que, escudándose en el genuino malestar de amplias franjas de la población, pretenden violentar la ley”, añadieron. Y exhortaron: “que se ponga fin (al) vandalismo, y se preserve el patrimonio de los damnificados”.