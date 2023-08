Sin agua en Villa Luján: "La situación es desesperante", plantearon los vecinos

La situación más compleja se vive en las cuadras de la calle Mendoza al 2.700 y 2.800. Sobre la falta de respuestas, Alicia Hernández expresó: "En la cuadra hay niños, hay ancianos, hay mucha gente discapacitada y no tenemos agua. Yo he hecho muchos reclamos. Lo he hecho por WhatsApp y no me contestaban. He venido personalmente y después de insistir mucho, después de hacer 20 llamadas, me dieron el número de reclamo. Realmente se me reían", lamentó.