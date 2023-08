Turf: subastarán 15 potrillos

La jornada turfística que se llevará a cabo el domingo y donde la prueba central será el especial “Rumbo al Batalla” tendrá un condimento especial: desde Buenos Aires llegarán 15 potrillos de dos años para ser subastados y eso despertó una gran expectativa.

Los ejemplares, que serán presentados por la empresa Racehorse, arribarán el viernes a nuestra provincia y serán exhibidos en el tattersall del circo hípico local. Habrá descendientes de los padrillos Valid Stripes, Victor Security, Hat Ninja, Homage, Safety Check, Curlinello, Sixty Song, Don Delirio, Emperor Richard, Equal Talent y Honour Devil. Entre las madres, se destacan hijas de Orpen, Catcher in The Rye, Potrillón, City Banker y Not For Sale.

Los productos, provienentes de los haras Orilla del Monte, El Gusy, El Wing, El Tala, Don Yayo, Cortines, La Yangonea y Aguas Buenas, serán presentados durante toda la mañana del domingo y el remate se iniciará a las 16.30.

En tanto, en el cotejo preparatorio para el Batalla, fueron anotados Ángel Poeta, Educado Soy, El Tinto, Emmanuel’s Heaven, Falling For You y Watchtower.